„Wir erleben eine neue Ära für sicherheitsorientierte Anleger ...“

Die noch immer andauernden Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs beeinflussen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten.

Zuletzt hat die Nachfrage nach Anleihen wieder deutlich angezogen, merkt Ralph Braun, Leiter des Private Banking der Volksbank Vorarlberg, an. „Auch im Rahmen unserer hauseigenen Vermögensverwaltung sind wir bei den Anleihen übergewichtet“, so Clemens Lengauer, Leiter der Vermögensverwaltung.

In den letzten Jahren hatten Anleihen einen schlechten Ruf, vor allem 2022 – eines der schlechtesten Anleihenjahre seit Jahrzehnten. Was waren die Gründe dafür?

Ralph Braun: Anleihen mussten tatsächlich eine lange Durststrecke verzeichnen. Die Nullzinspolitik in Europa seit März 2016 und in den USA seit März 2020 machte andere Vermögenswerte, vor allem Aktien, deutlich attraktiver. Im März 2022 startete die US-Notenbank einen der schnellsten und schärfsten Zinserhöhungszyklen der Nachkriegszeit.

Clemens Lengauer: Der Anstieg der Inflationsrate fiel in den letzten Monaten vielerorts nicht mehr so stark aus und das Ende der Zinserhöhungen steht bei vielen Zentralbanken in den nächsten Monaten an. Die veränderte Zinslandschaft hat dazu geführt, dass die Verzinsung von Anleihen, teilweise sogar aus dem negativen Bereich, wieder angestiegen ist. In den USA ist die Realverzinsung von zehnjährigen Staatsanleihen sogar wieder leicht positiv. Nun feiern Anleihen nach Jahren des Nullzinses ein Comeback und bieten auch sicherheitsorientierten, konservativen Anlegern wieder attraktive nominale Renditen.