"Wir brauchen die Leute"

Gewerkschafter Reinhard Stemmer ist mit dem neuen Eisenbahner-KV zufrieden.

Lange wurden um eine Einigung gerungen. Nun ist der Kollektivvertrag für die Eisenbahner auf Schiene. Die Beschäftigten erhalten eine Erhöhung um 8 Prozent bzw. um mindestens 480 Euro monatlich. Dementsprechend froh zeigt sich der Vorarlberger Gewerkschafter Reinhard Stemmer. "Es ist ein gutes Ergebnis und ich kann es voll mittragen. Auch wenn es lange nicht danach ausgeschaut hat, können wir zufrieden sein", so der Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida als Gast bei Vorarlberg LIVE. In Vorarlberg fallen 900 Menschen in diesen KV.