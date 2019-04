„Wir agieren als aktive Manager“

BTV-Vermögensmanagement zum neunten Mal in Folge von „firstfive“ für herausragende Ergebnisse in der Vermögensverwaltung ausgezeichnet.

Eine ausgezeichnete Kapitalanlage braucht Expertise, langjährige Erfahrung und bewährte Grundsätze. Durch diese Eigenschaften wurde das Vermögensmanagement vom unabhängigen Bewertungsinstitut „firstfive“ zum neunten Mal in Folge für herausragende Ergebnisse mit der Höchstnote ausgezeichnet. Christof Kogler, der als regionaler Geschäftsleiter das Vorarlberger Privatkundengeschäft der BTV verantwortet, gewährt einen Einblick in den Anlageprozess des Vermögensmanagements.

In unserem Vermögensmanagement beweisen wir Mut zur Meinung, indem wir uns nicht streng an Benchmarks orientieren, sondern als aktive Manager agieren. Dieser Managementansatz ist nur durch ausgeprägte Expertenmeinungen zu jeder Anlageklasse möglich. Bei uns wird diese in drei Investmentstufen umgesetzt: Übergewichtung, neutrale Gewichtung und Untergewichtung. Durch diese Stufen erreichen wir nicht nur eine dynamische Steuerung der Portfoliostruktur, sondern tragen auch der Risikostimmung im Markt Rechnung und sorgen für ausgewogene Rendite-Risiko-Eigenschaften der Portfolios. Unser übergeordnetes Ziel für unsere Kunden ist es, eine absolut positive Rendite zu erwirtschaften.