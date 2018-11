Winterzirkus bringt das Eis zum Schmelzen

Am 4. und 5. Jänner 2019 findet ein Zirkusworkshop der Musikschule Dornbirn statt.

Die Zirkus-Workshops finden am 4. und 5. Jänner 2019 in der Turnhalle der Volksschule Leopoldstraße statt. Zum Abschluss heißt es „Manege frei!“ – die jungen Artisten können Eltern und Freunden bei einem Showing zeigen, was sie gelernt haben. „ Lust, das Eis zum Schmelzen zu bringen? Wir laden alle zum Workshop ein, die nach der Weihnachtszeit nicht mehr hinterm Ofen sitzen wollen, sondern im Zirkus ihr Thermometer anheizen möchten“, so Stefan Schlenker, Leiter des Zirkus der Musikschule Dornbirn