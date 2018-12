Wintervergnügen für die Familie

Das Skigebiet Sonnenkopf, die Alpenstadt Bludenz und das Brandnertal bieten ein abwechslungsreiches Angebot für Groß und Klein.

Das Brandnertal mit den Orten Brand, Bürserberg und Bürs beginnt in unmittelbarer Nähe der Alpenstadt Bludenz, die das Zentrum einer 5-Täler-Bergregion ist. Hier gehen Berge, Natur und Stadtkultur Hand in Hand. Zehn Skigebiete mit zusammen 200 Liftanlagen und rund 1000 Pistenkilometern sind von Bludenz und Nüziders aus in wenigen Autominuten erreichbar. Da ist kein Skitag wie der andere. Das sportliche Skigebiet Brandnertal überzeugt mit Qualität statt Quantität. 14 Liftanlagen mit 55 Pistenkilometern gehören zum Skigebiet. Eine Panoramabahn verbindet die beiden Skigebiete Brand und Bürserberg. Mitten im Ort befindet sich ein kleiner Schlepplift, der für die ersten Abfahrtsversuche bestens geeignet ist. Eine permanente Rennstrecke im Skigebiet, betreut von der Skischule Brandnertal, ermöglicht jedem Rennfahrer die Geschwindigkeitsmessung und spornt an, persönliche Rekorde zu erreichen.