Wintertourismus verbuchte im Jänner und im Februar ein Minus

Auf einen fulminanten Start in die Wintersaison 2018/19 folgten deutlich weniger Buchungen im Jänner und im Februar. Schneemassen und Straßensperren zu Jahresbeginn schnitten viele Beherbergungsbetriebe von der Außenwelt ab. Im Jänner sanken die Urlaubernächtigungen laut Statistik Austria um 1,7 Prozent, im Februar um 2,4 Prozent. Insgesamt sind die Betriebe dennoch mit 1,1 Prozent leicht im Plus.

Am Anfang der Saison waren die Touristiker bei den Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr noch mit 8 Prozent massiv im Plus gewesen, bei den Gästeankünften mit 5,9 Prozent. Im Jänner dämpften aber die zu lange anhaltenden Schneefälle das Ergebnis. Im Februar, dem normalerweise wichtigsten Buchungsmonat der Wintersaison, blieben dann zudem die im Vorjahr noch starken Übernachtungen der Deutschen (minus 10,9 Prozent), Schweizer/Liechtensteiner (minus 10,2 Prozent), Belgier (minus 55,8 Prozent) und Russen (minus 7,3 Prozent) aus, was den Statistikern zufolge zum Teil auch auf Ferienverschiebungen zurückzuführen ist.

An den extremen Buchungseinbrüchen in den beiden Wintermonaten nach dem Jahreswechsel litten vor allem die klassischen Wintersporthochburgen im Westen Österreichs: In Tirol brachen die Nächtigungen seit November unter dem Strich um 1,5 Prozent auf 18,8 Millionen ein, in Vorarlberg um 2 Prozent auf 3,4 Millionen. Mit 1,4 Prozent auf rund 600.000 Nächtigungen im Minus war zudem das Burgenland als östlichstes Bundesland. Zuwächse verzeichneten hingegen Kärnten (plus 2,5 Prozent auf 2,6 Millionen), Oberösterreich (plus 4,7 Prozent auf 2,0 Millionen) und Niederösterreich (plus 4,6 Prozent auf 1,9 Millionen). Stabil entwickelten sich Salzburg als (hinter Tirol) zweitstärkste Winterdestination (plus 0,2 Prozent auf 11,2 Millionen Nächtigungen) und die Steiermark (unverändert bei 4,1 Millionen). Der Städtetourismus in Wien boomte mit einem Nächtigungszuwachs von 15,2 Prozent auf 4,9 Millionen.