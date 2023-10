Wintertourismus ist bereits angesprungen

Trotz anhaltend hoher Inflation steht das Urlaubmachen auch in der Wintersaison 2023/24 überwiegend außer Zweifel. Gespart wird dann bei der Art des Aufenthalts: Die Gäste wählen günstigere Reiseziele beziehungsweise Unterkünfte oder bleiben etwas kürzer. "Die Urlaubsstimmung ist positiver als im Vorjahr, die Reiselust im Winter ist bei einem höhere Anteil der Bevölkerung größer", hielt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler unter Verweis auf eine Umfrage fest.

"Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben natürlich Einfluss auf die Urlaubsgestaltung", räumte die Geschäftsführerin der nationalen Tourismus-Marketingorganisation Österreich Werbung (ÖW), Astrid Steharnig-Staudinger, am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Staatssekretärin ein.

Für die Einschätzung der Stimmungslage in den Herkunftsmärkten, die für den heimischen Tourismus maßgeblich sind, hatte die ÖW zwischen Ende August und Mitte September in zehn Ländern eine Online-Umfrage unter je 1.000 Personen vom NIT- Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa durchführen lassen. Diese Märkte - neben Österreich sind das Deutschland, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Polen, Tschechien und die Slowakei - deckten rund 86 Prozent der Gästeankünfte in Österreich ab. Vergangenen Winter stammten 77 Prozent der Nächtigungsbuchungen in den heimischen Beherbergungsbetrieben von Urlaubern aus dem Ausland. "Der Wintertourismus ist ein noch stärkeres Exportprodukt als der Sommer", so Kraus-Winkler.