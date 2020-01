Wintertourismus in Österreich läuft bestens

In der heimischen Tourismusbranche herrscht zum Jahresstart Zuversicht. Das Wintergeschäft ist hervorragend angelaufen und auch die neue türkis-grüne Regierung signalisiert politische Unterstützung auf breiter Front. "Die Buchungszahlen stimmen - Weihnachten und Silvester waren die besten, die es bisher gab", berichtete WKÖ-Branchensprecherin Petra Nocker-Schwarzenbacher vor Journalisten in Wien.

"Wir haben in den Skigebieten spätestens seit Weihnachten eine sehr gute Auslastung - schöner und besser können wir in eine Wintersaison nicht starten", ergänzte die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Dass wir zusätzlich noch etwas Schnee brauchen, ist klar", räumte sie ein. Das sei so wichtig wie gutes Wetter im Sommer. Im Februar, mit den Wiener Schulferien, beginne die zweite Welle der Hochsaison bis in den März hinein. "Und auch dieses Jänner-Loch, das es früher gab, ist nicht mehr da." Dazu tragen vor allem Skigroßereignisse und Skisprung-Events bei. Ostern ist heuer etwas früher als im vergangenen Jahr. "Das kommt uns sehr entgegen und wird für die Betriebe sicherlich einfacher."