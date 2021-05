Wintersaison war für Tourismus quasi ein Totalausfall

Wegen der Coronapandemie mussten Hotels in Österreich für Touristen über die gesamte Wintersaison 2020/21 hinweg geschlossen bleiben. Für die Branche bedeutet das quasi einen Totalausfall, von November 2020 bis April 2021 wurden nur 5,57 Mio. Nächtigungen verbucht. Das waren um 90,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.

"Die Schließung der Beherbergungsbetriebe während der kompletten Wintersaison 2020/21 hat den Tourismus in Österreich im Winter 54,44 Millionen Nächtigungen gekostet, insgesamt wurden nur 5,57 Millionen Nächtigungen registriert. In der letzten von der Pandemie unbeeinflussten Wintersaison 2018/19 wurden 72,92 Mio. Nächtigungen erzielt", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut einer Aussendung.

Mit 1,05 Mio. Übernachtungen lag die Zahl für April 2021 mehr als vier Mal so hoch wie im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum April von 2019, in dem es noch 8,28 Mio. Nächtigungen gab, war es allerdings ein Rückgang von 87,4 Prozent. Der Großteil der 1,05 Mio. Nächtigungen im April, nämlich rund 745.000, war aufgrund der weltweiten Reisebeschränkungen auf Inlandsgäste zurückzuführen.

Insgesamt verzeichneten Niederösterreich (rund 220.000) und Oberösterreich (177.000) die meisten Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen im April. Dahinter folgten die Steiermark (158.000), Tirol (121.000), Salzburg (112.000) und Kärnten (94.000). Am geringsten fiel die Zahl der Nächtigungen in Vorarlberg (36.000), Burgenland (51.000) und Wien (76.000) aus.

Für Österreichs Wirtschaft ist der Tourismus ein bedeutender Sektor. Im Jahr 2019, also dem letzten Jahr, das von Corona unbeeinflusst war, machte die Branche laut Daten des Welttourismusverbandes WTTC 11,8 Prozent am gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes aus. Im EU-Vergleich liegt Österreich damit im oberen Mittelfeld. Am stärksten sind Kroatien und Griechenland mit einem BIP-Anteil von 25,0 bzw. 20,3 Prozent vom Tourismus abhängig, am geringsten ist der Anteil dagegen in Irland und Belgien mit jeweils 4,3 Prozent.