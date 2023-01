Wintergruß: Jede Menge Neuschnee am Donnerstag

Der Winter meldet sich zurück: Am Donnerstag ist mit tief winterlichen Verhältnissen im Gebirge und ergiebigem Neuschnee zu rechnen.

Der Dienstag zeigt sich bis über Mittag im ganzen Land sehr sonnig, bevor in höheren Luftschichten von Norden her ausgedehnte Wolkenfelder den Himmel überziehen. Die Sonne scheint dann nur noch diffus und wird später ganz abgeschattet. Der Wind weht in den Niederungen mäßig aus West, im Gebirge stark böig aus Nordwest. Die Höchstwerte liegen bei +1 bis +6 Grad. Es folgt eine trübe bis stark bewölkte Nacht auf Mittwoch. Im Bergland schneit es zeitweise leicht, sonst bleibt es eher auf der trockenen Seite. Die Schneefallgrenze liegt um 800 Meter, die Tiefstwerte bei -4 bis +1 Grad.