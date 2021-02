Wintereinbruch: Schneefall hält an bis Donnerstag

Während starker Schneefall in Deutschland für Chaos sorgt, rieselt es in Vorarlberg derzeit nur leicht vom Himmel. Erst am Donnerstag klingen die Schneeschauer wieder ab.

Am Dienstag überwiegen in den meisten Regionen die Wolken, zeitweise schneit es leicht. Im unteren Rheintal mischen sich auch Regentropfen dazu. Im Bereich Klostertal - Montafon - Brandnertal ist es meist trocken, hier dürfte am Nachmittag die Sonne am häufigsten zu sehen sein. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad.

Dichter Schneefall auch im Bregenzerwald. (Bild: Lingenau/Purin)

Mittwoch bringt Schnee im ganzen Land

Am Mittwoch können zu Tagesbeginn noch ein paar diffuse Sonnenstrahlen dabei sein, bald aber trübt sich der Himmel vollständig ein und im Laufe des Vormittags beginnt es überall zu schneien. Im Rheintal kann es mit anfänglichem Schneeregen vorübergehend glatt werden. Der Rest des Tages verläuft durchwegs winterlich mit leichtem, im Bergland auch mäßigem Schneefall. Die Tiefstwerte liegen zwischen -6 und -2 Grad, die Höchstwerte um 1 Grad.

Letzte Schneeschauer am Donnerstag

Am Donnerstag klingen die letzten Schneeschauer ab, anschließend setzt sich die Sonne immer besser gegen Nebel und Restwolken durch. Es bleibt ganztags frostig mit Tiefstwerten bis zu -9 Grad.

Schneefall hält an bis Donnerstag. (Bild: Hittisau/Pircher)

