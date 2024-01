Wintereinbruch in Vorarlberg: Schnee und Frost im Anmarsch

Die aktuelle Wetterprognose von Geosphere Austria kündigt für Vorarlberg einen markanten Wintereinbruch an.

Vorarlberg steht ein markanter Wintereinbruch bevor. Das Wetter hat bereits am Samstag umgeschlagen, mit sinkenden Temperaturen und Schneefällen, die sich bis in die neue Woche hinein fortsetzen.

Schneereicher Samstag

Der Samstag präsentiert sich als trüber Wintertag mit kontinuierlichem, teils starkem Schneefall. Unterhalb von 500 Metern fällt der Schnee zunächst nass oder als Schneeregen, ehe er am Nachmittag auch in tieferen Lagen liegenbleibt. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden bei 0 bis 2 Grad und steigen tagsüber kaum an.