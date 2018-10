In Lech am Arlberg ist es schon Winter

Wintereinbruch in Vorarlberg - Schnee in den Bergen

In der Nacht auf Sonntag hat es in Vorarlberg ordentlich abgekühlt. In höher gelegenen Regionen fiel der erste Schnee.

Winterliches Wetter herrscht derzeit in Vorarlberg. Der Temperatursturz in Kombination mit Niederschlag sorgte in höher gelegenen Regionen für den ersten ergiebigen Schneefall in dieser Saison. Aber nicht nur im alpinen Raum, wie beispielsweise am Arlberg oder im Montafon, hat es geschneit.

Teilweise hat sich der Schneefall auf bis zu 500 Metern Seehöhe heruntergewagt. So waren auch teile des Bregenzerwalds am Sonntagmorgen leicht angezuckert.

Schnefall in Lech

Schnee in Damüls

Schnee im Montafon

Schnee in Thüringen

So wird das Wetter nächste Woche Voraussichtlich sorgt am Montag lebhafter, im Gebirge stürmischer Südföhn zuerst für Auflockerungen und teilweise auch für ein paar sonnige Abschnitte. Am Vormittag sind aus der Föhnmauer im Hochmontafon aber auch schon Schauer möglich. Am Nachmittag greifen einzelne Schauer nach Norden aus, der Föhn hält sie aber in den meisten Regionen noch ab. Gegen Tagesende regnet es aber verbreitet. Kühl, aber zumindest etwas weniger kühl als am Sonntag.

Bei wechselnder Bewölkung dürfte es am Dienstag zeitweise Sonnenschein geben. Auf den Bergen und in Föhnschneisen weht stürmischer Südwind. Es wird etwas milder.

Mittelfristvorschau