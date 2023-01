Winterchamps 2023 – Offroad-Modellauto-Rennen

Am 7. und 8. Jänner 2023 finden in der Herrenriedhalle zum 27. Mal die Winterchamps statt.

Mehr als 100 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz haben sich angemeldet. Gefahren wird mit elektrisch angetriebenen Modellautos im Maßstab 1:10. In verschiedenen Klassen (Buggy 2WD, Buggy 4WD und Monster Truck) kämpfen die Fahrer um den Sieg.

Am Samstag und am Sonntagvormittag finden die Trainingsläufe sowie die Vorläufe statt. Am Sonntag von ca. 12 bis 17 Uhr steigen dann die Finalläufe. Von der Tribüne aus können die spannenden Rennen verfolgt werden. Neben der Strecke sind die kleinen Rennautos zu sehen.