Winter will nicht aufgeben - Wieder Schnee im Rheintal

Auch am heutigen Donnerstagvormittag schneit es wieder bis ins Rheintal. Ein Umstand der sich zumindest bis inklusive Montag täglich wiederholen wird.

Prognose für heute Donnerstag

Unbeständig und kalt. Am Vormittag ist es oft trocken bei wechselnder Bewölkung. Wolkenlücken lassen stellenweise auch etwas Sonnenschein zu. In der zweiten Tageshälfte trübt sich der Himmel wieder stärker ein und zeitweise schneit es leicht. In tiefen Lagen wohl eher Schneeregen. Die Neuschneemengen bleiben gering. Höchstwerte: 1 bis 5 Grad.

Vorschau auf Freitag

Unbeständiges und kaltes Wetter. Wahrscheinlich gibt es in Summe viele Wolken und ein wenig Sonnenschein an Vormittag und über Mittag. Vor allem in der zweiten Tageshälfte bilden sich neuerlich einige Schneeschauer, in tiefen Lagen als Schneeregen oder Regen. Tiefstwerte: -6 bis -1 Grad, Höchstwerte: 2 bis 6 Grad.