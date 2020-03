Winter-Rekordzahlen bei Radfahrern in Wien

Der heurige milde Winter hat dem Radverkehr in Wien Bestwerte beschert. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat alle 13 Zählstellen der Stadt verglichen und dabei einen Anstieg der Radler um insgesamt 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-Winter festgestellt. Das stärkste Plus gab es beim Praterstern mit 27 Prozent, hieß es gegenüber der APA.

Der VCÖ hat die Daten aus den Monaten Dezember, Jänner und Februar - und damit Werte vor dem Ausbruch der Corona-Krise und damit einhergehenden Maßnahmen der Bundesregierung - unter die Lupe genommen. Laut Analyse waren die meisten Radfahrer am Opernring unterwegs, nämlich durchschnittlich 2.678 pro Werktag (plus 16 Prozent). Bei der Operngasse wurden 2.430 Radler gezählt (plus 11 Prozent). Dahinter lag der Praterstern mit 1.719 Bikern pro Tag.