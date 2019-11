Winter hält Einzug in Vorarlberger Skigebiete

In die Tallagen hat es zwar noch nicht geschneit, am Berg jedoch freuen sich die Skigebiete über einige Zentimeter des weißen Goldes.

Kommt noch mehr Schnee?

Prognose für Donnerstag

Ein trockener und teils sonniger Tag. Der Tag beginnt abseits vom Nebel in den Tälern klar oder locker bewölkt und entsprechend frisch, in höher gelegenen Tälern frostig. Am Vormittag ist es leicht föhnig, die Sonne setzt sich vorübergehend gegen Nebel und Restwolken durch. Von Südwesten her trübt sich der Himmel am Nachmittag erneut ein. Tiefstwerte: -1 bis 4 Grad. Höchstwerte: 8 bis 11 Grad.