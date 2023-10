Winter gibt erstes Stelldichein

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Vorarlberg von seiner wechselhaften Seite. Regenschauer und Sonnenschein wechseln sich ab, während die Temperaturen spürbar sinken.

Regnerischer Dienstag

Vorarlberg bleibt am Dienstag unter dichten Wolken, die nur selten Auflockerungen zulassen. Zeitweise wird leichter Regen fallen, vor allem in den Bergregionen, wobei die Schneefallgrenze zwischen 1400 Meter und 1700 Meter liegt.

Aktuelle Webcam-Bilder:

Am Nachmittag und Abend können vor allem am Bodensee und im Vorderwald kräftigere Regenschauer auftreten. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad spürbar kühl.

Sonnige Aussichten am Mittwoch

Der Mittwoch startet überwiegend sonnig, doch bis Mittag ziehen hohe Wolken auf, die den Sonnenschein am Nachmittag merklich bis gänzlich verdecken können. In höheren Lagen wird es föhnig, bei Tiefstwerten zwischen 1 und 6 Grad kann es leicht frostig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad.

Starker Föhn und Regen am Donnerstag

Der Föhn intensiviert sich am Donnerstag vorübergehend und weht stark bis stürmisch durch die Täler. Der Himmel zeigt sich meist bewölkt, und ab dem Nachmittag setzt mit der nächsten Kaltfront zunehmend kräftiger Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei 2000 Meter, sinkt aber über Nacht gegen 1000 Meter, teilweise sogar darunter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 17 Grad, abhängig von der Föhnstärke.

Föhn und Regen auch am Wochenende

Am Freitag lassen Regen und Schneefall über 1000 Meter nach, und es lockert auf. Der Samstag beginnt föhnig und sonnig, doch am Nachmittag ziehen Wolken auf, und am Abend setzt Regen ein, im Vorfeld der nächsten Störung.