Winter-Comeback: Erhebliche Schneemengen für Mittwoch angekündigt

Noch werden die Winterreifen gebraucht: Am Mittwoch erwartet uns ein winterlicher Start in den Tag mit teils kräftigem Schneefall bis in tiefe Lagen.

Schon der Dienstag zeigt sich in der zweiten Tageshälfte nasskalt mit Regen und teils auch Schneefall. Zu Beginn werden Schneefälle oberhalb von 1.100 bis 1.300 Metern erwartet, die Grenze sinkt gegen Abend auf 900 bis 1.100 Meter. Die Temperaturen erreichen 5 bis 8 Grad. Über Nacht setzt sich das trübe und nasse Wetter fort, mit anhaltendem, teils starkem Schneefall, der auch das Rheintal in tieferen Lagen erreicht. In höheren Lagen sind erhebliche Schneemengen zu erwarten. Die Temperaturen fallen über Nacht auf 0 bis 2 Grad.

Mittwoch: Winterliches Erwachen

Der Mittwoch startet winterlich mit kräftigem Schneefall bis in tiefe Lagen. Der Tag bleibt spätwinterlich trüb und nass, mit nachlassender Intensität des Niederschlags. Die Schneefallgrenze stabilisiert sich zwischen 500 und 900 Metern, im Rheintal wird Schneeregen oder Regen erwartet. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 2 Grad als Tiefstwerte und erreichen Höchstwerte von 1 bis 5 Grad.

Donnerstag: Wetterbesserung in Sicht

Am Donnerstag lichtet sich der Nebel, und die Restwolken weichen zunehmend sonnigerem Wetter. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und +2 Grad und steigen im Tagesverlauf auf 8 bis 11 Grad, wobei ein kalter Nordostwind weiter für Abkühlung sorgt.

Freitag: Sonnig dank Hochdruck

Hochdruck sorgt am Freitag für stabiles Wetter. Morgendlicher Frühnebel im Rheintal verschwindet unter der kräftigen Märzsonne. Föhniger Südwestwind in höheren Lagen und anhaltender kalter Nordostwind am Bodensee prägen das Wetterbild. Die Temperaturen variieren von -4 bis 0 Grad am Morgen zu 9 bis 12 Grad am Nachmittag.

Samstag: Trocken mit Sonne und Wolken

Der Samstag bleibt dank mäßigem Südföhn im ganzen Land trocken, mit einer Mischung aus Sonne und hohen Wolken. Die Temperaturen reichen von -1 bis +4 Grad in der Früh zu 11 bis 15 Grad am Tag.

Sonntag: Wetterwechsel mit Regen

Der Sonntag beginnt mit starkem, teils stürmischem Föhn, der im Laufe des Tages nachlässt. Von Südwesten her ziehen Regenschauer über Vorarlberg. Nach einer milden Nacht erwarten uns tagsüber noch 10 bis 16 Grad, bevor es nach dem Föhnende rasch abkühlt. Die Schneefallgrenze fällt von 1.500 auf 1.100 Meter.