Winter-Comeback? Das Wetter in Vorarlberg wird ...

Am Wochenende muss man sich vor allem auf wechselhaftes Wetter mit wenig Sonnenschein und teils gewittrigen Schauern einstellen.

Wintereinbruch zu Beginn der neuen Woche: Eine vorübergehende, dünne Schneedecke ist voraussichtlich selbst im Rheintal zu erwarten. In leicht erhöhten Tallagen von Vorarlberg sind verbreitet etwa 20 cm in Sicht. Auf den Bergen wie etwa am Arlberg kommt bis Dienstag auch bis zu einem halben Meter Neuschnee zusammen. Durchaus markante Schneemassen für Ende März, doch auch der Wind wird am Montag zum Thema. Landesweit frischt er kräftig bis stürmisch aus Nordwest auf.