Winnipeg, Edmonton und Seattle mit Clubrekorden in der NHL

Mit den Winnipeg Jets, Edmonton Oilers und Seattle Kraken haben am Donnerstag gleich drei Mannschaften in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL Clubrekorde auf- oder eingestellt. Die Jets besiegten die Chicago Blackhawks 2:1 und stellten mit dem achten Sieg hintereinander eine neue Bestmarke auf. Edmonton mit dem neunten Erfolg (3:2 n.V. gegen die Detroit Red Wings) und Seattle mit dem achten (4:1 bei den Washington Capitals) haben ihre längsten Siegesserien eingestellt.

Edmonton gewann in Detroit dank eines Treffers von Darnell Nurse nach 80 Sekunden in der Verlängerung und hält so wie 2001 und in der vergangenen Saison nun bei neun Erfolgen in Serie. Nach einem enttäuschenden Saisonstart kletterte die Mannschaft um Superstar Connor McDavid in der Tabelle der Western Conference mittlerweile auf Rang sieben und in die Play-off-Ränge.