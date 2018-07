Winnetou-Spiele Wagram zeigen ab 28. Juli "Der Ölprinz"

Die Winnetou-Spiele Wagram in Niederösterreich präsentieren ab 28. Juli "Der Ölprinz" von Karl May. Rund 60 Darsteller und 18 Pferde sind an den Wochenenden bis 26. August sowie am 15. August im Einsatz. Für die Regie ist erneut Rochus Millauer verantwortlich. Als Winnetou ist heuer erstmals Marco Valenta zu sehen. Oliver Roitinger spielt erneut Old Shatterhand, Rainer Vogl gibt den Sam Hawkens.

Der Ölprinz wird von Peter Ambroz dargestellt, Marie Sue von Judita Suchy und Häuptlingstochter Shi-So von Leonie Reiss. Pyrotechnik soll laut den Veranstaltern mit viel Pulverrauch, Feuer und kippenden Öltürmen “eine einzigartige Wild-West-Atmosphäre” erzeugen.

In der Freilichtbühne Arena Wagram an der Stockerauer Schnellstraße (S5 – Abfahrt Fels am Wagram) finden mehr als 1.500 Besucher Platz. Ab heuer können im Voraus nummerierte Sitzplätze gebucht werden, teilte der Veranstalter mit. Vorstellungen gibt es von 28. Juli bis 26. August jeweils samstags ab 19.00 Uhr sowie sonntags und am 15. August jeweils ab 17.00 Uhr. Infos im Internet gibt es unter http://www.winnetouspiele-wagram.at.