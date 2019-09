Windtner hofft in künftiger Regierung auf Sport-Stellenwert

ÖFB-Präsident Leo Windtner hat drei Wochen vor der Nationalratswahl einen Appell an die kommende Bundesregierung gerichtet. Der Sport würde ein eigenes Ministerium verdienen und sollte künftig nicht mehr als "Anhängsel" geführt werden, meinte Windtner im Gespräch mit der APA. Dazu warb der Chef des größten heimischen Sportfachverbandes um eine Infrastruktur-Offensive.

"Wir brauchen wieder einen Anwalt des Sports", erklärte Windtner. Bezüglich der Parteizugehörigkeit gebe es keine Präferenz. "Aber es soll eine Person sein, die den Sport im Herz hat und nicht auf den Lippen." In der im Mai gesprengten türkis-blauen Regierung war der Sport im Beamtenministerium des damaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) angesiedelt.

"Das Wesentlichste ist, dass die kommende Bundesregierung den Stellenwert des Sports und die Wertigkeit des Sports endlich einmal richtig einschätzt", sagte Windtner und verwies auf Leistungen in den Bereichen Integration, Soziales und Gesundheit. Der Präsident des Fußball-Bundes forderte eine angemessene Steuerpolitik, etwa Erleichterungen für Ehrenamtliche.

Im Fußball führt die UEFA Österreich in ihrem Sportstätten-Ranking unter 55 Nationen unter den letzten 15. EM-Quali-Gegner Nordmazedonien hat ein neues Trainingszentrum gebaut, in Albanien und Weißrussland sind neue Stadien entstanden. Selbst in der jungen Republik Kosovo gibt es bereits sehr konkrete Pläne. "Da müssten es Volkswirtschaften wie Österreich doch auch wert finden, diesen Beitrag für die Bevölkerung zu leisten", meinte Windtner.