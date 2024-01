Wind sorgt bei Kulm-WM-Einzel für weitere Verzögerung

Die letzte mögliche Startzeit am Samstag für die Entscheidung im Einzelbewerb der Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm ist 16.00 Uhr. Darauf hat sich die Jury der Titelkämpfe am frühen Nachmittag festgelegt. Einen pünktlichen Beginn um 14.00 Uhr verhinderte Wind in der WM-Region Tauplitz/Bad Mitterndorf, mehrmals wurde - meist in Schritten von 15 Minuten - verschoben. Der Probedurchgang war davor abgesagt worden, das Donnerstag-Programm mit Training und Qualifikation ebenso.

Zur geplanten Halbzeit der Einzel-WM liegt der Salzburger Stefan Kraft 12,3 Punkte hinter dem Slowenen Timi Zajc auf Rang zwei. Weitere 4,8 Zähler dahinter ist der Norweger Johann Andre Forfang Dritter. Mit dem Oberösterreicher Michael Hayböck und dem Salzburger Jan Hörl liegen die weiteren Österreicher auf den Rängen acht und zehn. Der Tiroler Manuel Fettner hatte am Freitag die Qualifikation für den zweiten Durchgang als Auftakt-35. verpasst. Für Sonntag (14.00 Uhr) ist der Teambewerb angesetzt.