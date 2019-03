Wind ließ die Funken sprühen

Mühlebacher Funken brannte am Freitag lichterloh

Hexe „Frieda“ durfte traditionell auf den 12 Meter hohen Funken fliegen. „Warum wird der Funken in der Mitte entzündet?” so eine Frage aus den hinteren Reihen „Damit er nicht so rasch umfallen kann”, kam sofort die Antwort der Funkenbauer. Die Zuschauer konnten noch kurz in die rot lodernden Augen der Hexe blicken, bevor auch sie mit lautem Knall explodierte. Die Funkenbauer bewirteten auch beim zweiten Mal die zahlreich gekommenen Zuschauer. „So eine Funkenwurst schmeckt ja besonders gut und gehört einfach dazu“, freut sich Maria Wohlgenannt. LOA