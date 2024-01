Wimbledon-Halbfinalistin Switolina spielt in Linz

Das dieses Jahr erstmals in die WTA-500-Kategorie aufgestiegene Upper Austria Ladies Linz hat weiteren prominenten Zuwachs erhalten: Wimbledon-Halbfinalistin Elina Switolina nannte für Österreichs größtes Frauen-Tennisturnier. Die aktuelle Nummer 23 der WTA-Rangliste wurde im Vorjahr als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet. Nach nur fünfeinhalb Monaten Babypause holte sie auch den Straßburg-Titel und stand im French-Open-Viertelfinale.

Das 33. Upper Austria Ladies Linz geht vom 29. Jänner bis 4. Februar im Design Center in Linz in Szene. Ganz oben auf der Nennliste steht die aktuelle Wimbledon-Siegerin und Weltranglisten-Siebente Marketa Vondrousova aus Tschechien.

"Ich habe mich sehr über die News gefreut, dass Linz ein 500er-Upgrade bekommen hat. Das Event hat es sich sehr verdient. Es ist ein legendäres europäisches Hallenturnier mit großer Tradition, einem tollen Publikum und echter Wohlfühlatmosphäre", wird die 29-jährige Ukrainerin in einer Aussendung zitiert. Die 17-fache Turniersiegerin, die zuletzt in Auckland erst Coco Gauff im Finale unterlegen ist, ist zum zweiten Mal nach 2013 in Oberösterreich am Start.