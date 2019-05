Willkommen im Spannrahmen Hard

Das moderne Veranstaltungszentrum in Hard am Bodensee spielt sämtliche Stücke! Von der kleinen privaten Feier, über hochkarätige Kunst- und Kulturevents bis hin zum Kongress – hier erleben Sie Momente, die in Erinnerung bleiben!

Den Rahmen bildet das historische Gemäuer der ehemaligen Textilfirma Wolff. Wo vor Jahrzehnten eine 60 Meter lange Spannrahmenmaschine zum Aufspannen von Stoffen surrte, ist ein vibrierender Ort der Begegnung entstanden. Postindustrieller Charme trifft auf zeitgemäße Architektur. Und das alles an einem der schönsten Fleckchen der Erde – in Hard am Bodensee!

Treten Sie ein!

Im Spannrahmen krempeln Event-Profis jeden Tag die Ärmel hoch, damit auf Ihrer Veranstaltung die Sektkorken knallen! Licht-, Ton- und Bühnentechniker verschieben Wände, rücken Theater- oder Tischbestuhlung zurecht und kümmern sich um Ihr unvergessliches Gänsehautfeeling! Das multifunktional konzipierte Gebäude eignet sich auch hervorragend für Ausstellungen, Messen oder Produktpräsentationen. Dank neuester technischer Ausstattung, feinstem Catering-Angebot und professioneller Rundum-Betreuung hat sich der Spannrahmen Hard längst über Vorarlbergs Grenzen hinaus einen Namen gemacht.

Unser Angebot: – Platz für bis zu 800 Besucher – Full-Service-Eventmanagement – Modernste Ton-, Licht- und Bühnentechnik – Exzellente Akustik – Schwerhörigen-Anlage – Feinster Catering-Service oder kulinarische Selbstversorgung – Vielseitige Veranstaltungsräume mit variablem Platzangebot – Barrierefreie Seminarräume – Partner-Hotels direkt am Bodensee – E-Tankstelle und Carsharing-Station

„Geistige Höhenflüge im Seminar, rauschende Ballnächte oder erfolgreiche Kongresse? Im Spannrahmen Hard ist alles möglich!“ Der Spannrahmen ist eine gelungene Kombination aus hervorragender Architektur, modernster Veranstaltungstechnik und inspirierender Lage.

Also, seien Sie dabei und feiern Sie das Leben! Flexibel und vielseitig – das zeichnet nicht nur unser Haus aus, sondern auch unser Team!

Wir bieten Ihnen für jedes Event eine maßgeschneiderte Lösung.