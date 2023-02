Willi wegen Vertrags für Ex-Personalchefin unter Druck

Der ohnehin politisch schwer angeschlagene Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) steht einmal mehr wegen seiner Personalpolitik unter Beschuss: Die erst im November vom Stadtsenat gegen den Willen der Grünen abberufene Personalamtsleiterin wurde offenbar vom Bürgermeister - obwohl sie nunmehr "nur" Sachbearbeiterin ist - auch für "Sonderaufgaben" mit einem üppigen Sondervertrag ausgestattet, um sie gehaltsmäßig nicht schlechter zu stellen als vorher.

Willi soll den Vertrag vorbei an der Magistratsdirektion sowie vorbei am Stadtsenat abgeschlossen haben. Ihr Gehalt, das sich in der Größenordnung von Topführungskräften im Rathaus bewegt, durfte sie laut dem Bericht behalten, obwohl sie in keiner Führungsfunktion mehr steht.

Willi erklärte am Mittwoch gegenüber der APA, dass er nachvollziehen könne, dass der Sondervertrag "teilweise kritisch" gesehen werde: "Ich kann, wie gesagt, die Kritik am Zustandekommen des Vertrags verstehen." Er arbeite gerade an einer einvernehmlichen Neufassung. Prinzipiell soll der Vertrag so angepasst werden, "dass die Fortzahlung des jetzigen Gehaltes auf die ursprüngliche Funktionsperiode als Personalamtsleiterin (Fünf Jahre, Anm.) befristet wird", teilte der Bürgermeister mit. Die Verhandlungen würden aber noch laufen, auch die Sitzung des Kontrollausschusses, die am Mittwoch stattfand, sei noch nicht beendet. Er könne hier also nur beschränkt Auskunft geben, so der Stadtchef. Nichts sagen könne er aufgrund der Datenschutzbestimmungen zur Höhe des Gehalts. Zu Gerüchten, wonach der derzeitige Sondervertrag der Frau unbefristet bis zur Pension gelte und ihr die höchste Funktionszulage zugute komme, meinte Willi: "Einen unbefristeten Vertrag - unabhängig von Funktionen - haben alle MitarbeiterInnen der Stadt. Funktionszulagen sind die Regel und in der Regel werden auch andere hochrangige BeamtInnen finanziell in der Stadt nicht schlechter gestellt, wenn sie Funktionen nicht mehr ausüben."