Wilder Westen

Das Cäcilakonzert der Harmoniemusik Schruns stand unter dem Motto „Wild, wild West“

Nach einer intensiven Probenzeit und einer zweijährigen Pause präsentierte sich dieser Tage die Harmoniemusik Schruns in bester mAnier bei ihrem Cäciliakonzert. Unter dem Motto „Wild, wild West“ wurden Musikstücke wie etwa „Robinson Crusoe“, „A choral for a solemn occasion“, „Encato“ oder „Kaiserin Sissi“. Doch zunächst hatten die Jungmusiker der Harmoniemusik Schruns ihren großen Auftritt. Unter der Leitung von Martin Pernull hatten die Mädchen und Buben zwei Stücke einstudiert, die sie an diesem Abend gekonnt präsentierten. Aus diesem Grund gab es für die Gruppe auch einen großen Applaus.

Leistungsabzeichen

Zwischen den beiden Musikstücken erhielt Tanja Goossens von den beiden Jugendreferentinnen Sabrina Rüdisser und Julia Mangeng ihr Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Sodann betraten die rund 45 Musiker der Harmoniemusik Schruns die Bühne und zogen die Zuhörer in dem voll gefüllten Polysaal in Gantschier sogleich mit ihren ersten Stücken in den Bann. Schmissig, gekonnt und mit viel Esprit präsentierten sie sich an diesem Abend. Der musikalische Leiter Wolfgang Bitschnau hatte es geschafft „seine Damen und Herren“ auf den Punkt genau vorzubereiten, sodass eine bunte Klangwolke an diesem Abend entstand.

Ehrung