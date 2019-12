Wilder Elefant tötet in Nepal zwei Frauen

Ein wild lebender Elefant hat im Südwesten Nepals in der Nähe eines Nationalparks zwei Frauen zu Tode getrampelt. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verletzten wurden zur Behandlung ins benachbarte Indien geflogen.

Die Frauen hatten demnach in einem an den Shuklaphanta-Nationalpark grenzenden Wald Futter für ihr Rind gesammelt. Der Elefant habe sie angegriffen, als sie wegzurennen versuchten, sagte ein Polizeisprecher.

Der Nationalpark ist Lebensraum für bedrohte Tierarten, darunter Tiger, Nashörner, Sumpfhirsche und seltene Vogelarten. Konflikte zwischen Tieren und Menschen haben in den zurückliegenden Jahren in Nepal zugenommen. Damit wuchs auch die Sorge um die Sicherheit von Menschen, die in der Nähe von Schutzgebieten leben. Vor zwei Wochen hatte ein wilder Elefant eine 35-Jährige in der Nähe eines anderen Nationalparks getötet, eine 60-Jährige wurde schwer verletzt.