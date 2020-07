Wildbienen und andere Insekten – Die Basis der Artenvielfalt und warum wir sie brauchen!

Faszinierend, meist unbekannt, manchmal lästig – aber unersetzlich. Das sind Insekten! Tauchen Sie ein in die Welt der Krabbler, Flieger und Bestäuber und nehmen Sie an einer von zwölf Exkursionen zu den Naturschätzen Vorarlbergs teil.

Die Biotopexkursionen werden in Zusammenarbeit mit engagierten Vorarlberger Gemeinden angeboten. Gemeinsam mit erfahrenen Experten besuchen Sie einzigartige Naturlebensräume und lernen deren Bewohner kennen.

am Samstag, dem 15. August 2020, um 9 Uhr (Treffpunkt: Flugplatz Hohenems)

dieses besondere Naturjuwel in der Stadt Hohenems zu erkunden:

Im Fokus stehen die Fluginsekten, mit über 40.000 österreichischen Arten, 4/5 der heimischen Fauna und somit die Basis der vielbeschworenen Artenvielfalt. Diese Vielfalt, ihre Strategien und körperlichen Anpassungen an die Anforderungen der Natur, lassen selbst eingefleischte Beobachter regelmäßig wieder staunen. Pollen, Nektar und Honigtau als Treibstoff ist wohl für die Hälfte aller Arten, insbesondere aber für hunderte von Wildbienenarten, eine essentielle Ressource und entscheidet über ihren Fortbestand. Ein kurzer Blick in die Details wird Ihr Verständnis für die Rolle der vielgestaltigen Sechsbeiner in funktionierenden Ökosystemen nachhaltig beeinflussen.