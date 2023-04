Wild verlieren mit Rossi finales Grunddurchgangsspiel in NHL

Die Minnesota Wild haben mit Marco Rossi in ihrem letzten Grunddurchgangsmatch in der National Hockey League (NHL) eine Niederlage bezogen. Das Team aus St. Paul verlor am Donnerstag (Ortszeit) bei den Nashville Predators mit 3:4 nach Verlängerung und belegt damit Rang drei in der Central Division bzw. Platz sechs in der Western Conference. Die Nummer eins im Westen sind die Las Vegas Knights, die 3:1 in Seattle gewannen und sich den Topplatz für die Play-offs sicherten.

Da bei Minnesota zahlreiche Stammspieler für die Postseason geschont wurden bzw. verletzungsbedingt fehlten, spielte Rossi diesmal in einer Linie mit Nic Petan und Sammy Walker, die so wie der Vorarlberger ebenfalls vom Farmteam Iowa Wild hochgezogen wurden. Der 21-Jährige erhielt mit 17:31 Minuten viel Eiszeit. Juuso Parssinen schoss Nashville allerdings in der Overtime zum Sieg.

Die Wild treffen nun in der ersten Play-off-Runde entweder auf die Dallas Stars oder Titelverteidiger Colorado Avalanche. Das Team aus Denver, das die Winnipeg Jets mit 4:2 besiegte, hat noch ein Spiel ausständig (in Nashville) und kann Dallas im Ranking noch überholen und die Central Division gewinnen.

Die Boston Bruins haben unterdessen die beste Regular Season in der Geschichte der NHL mit einem Sieg abgerundet. Durch ein 5:4 bei den Montreal Canadiens beendeten die Bruins den Grunddurchgang mit den historischen Bestwerten von 65 Saisonsiegen und 135 Punkten.

Die Edmonton Oilers verbuchten derweil mit einem 5:2-Erfolg über die San Jose Sharks ihren neunten Sieg in Serie und sind damit für die Play-offs gerüstet, wo sie auf die Los Angeles Kings treffen. Oilers-Superstar Connor McDavid kam auf einen Assist und schloss damit die Regular Season mit dem Liga-Bestwert von 153 Scorerpunkten (64 Tore, 89 Vorlagen) ab.