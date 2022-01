WIIW: Sanktionen gegen Russland könnten EU hart treffen

Das Wirtschaftswachstum in den 23 Ländern Zentral-, Ost und Südosteuropas (CESEE) dürfte sich heuer und im kommenden Jahr deutlich verlangsamen - vor allem, weil Russland und die Türkei, die größten Volkswirtschaften der Region, wirtschaftlich schwächeln. In seiner Winterprognose rechnet das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) auch mit neuen Wirtschaftssanktionen der EU und der USA gegen Russland - allerdings sei Russland darauf gut vorbereitet.

"Bei Russland trüben die absehbaren neuen Wirtschaftssanktionen der EU und der USA im Falle eines bewaffneten Konflikts in der Ukraine sowie altbekannte strukturelle Schwächen die Perspektiven", sagt Richard Grieveson, stellvertretender Direktor des WIIW und Hauptautor der Winterprognose. 2023 dürfte die russische Wirtschaft deshalb nur noch um 1,5 Prozent wachsen. "Wir gehen in unserer Prognose von einer Eskalation zwischen Russland und dem Westen mit der Verhängung weiterer gegenseitiger Wirtschaftssanktionen aus. Diese werden beide Seiten treffen, sollten die wirtschaftliche Erholung in Osteuropa insgesamt allerdings nicht zum Erliegen bringen", so Grieveson. Eingepreist habe man dabei die Folgen eines möglichen Konflikts um die Ukraine, aber nicht jene einer großen Invasion.