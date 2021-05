WIIW erwartet Produktionsverlagerung von Asien zum Balkan

Durch die Coronakrise dürfte sich der Trend zur Rückverlagerung von Produktionen aus Fernost nach Europa verstärken. Die Westbalkan-Länder Serbien, Albanien, Bosnien-Herzgowina, Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien könnten davon profitieren und Direktinvestitionen im Milliardenhöhe anziehen, sagt das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). Dafür müssten sie aber vor allem ins Bildungssystem und den Ausbau der Transportinfrastruktur investieren.

"Angesichts protektionistischer Tendenzen im Welthandel setzte bereits im vergangenen Jahrzehnt eine Rückverlagerung von Produktionen aus Asien in die Nähe der alten Industrieländer ein", erklärt der WIIW-Ökonom Branimir Jovanovic. "Dieses 'Nearshoring' wird sich in Europa nach der Pandemie signifikant verstärken", so der Co-Autor der Studie "Getting stronger after COVID-19: Nearshoring potential in the Western Balkans". Die Studie wurde in Kooperation mit den Wirtschafts- und Handelskammern Albaniens, Bosnien und Herzegowinas, Kosovos, Montenegros, Nordmazedoniens und Serbiens erstellt und vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mitfinanziert.