Wifo-Studie erwartet bis 2040 deutlich mehr Arbeitskräfte

Das Arbeitskräfteangebot in Österreich wächst im Zeitraum 2018 bis 2040 um insgesamt 176.000 Personen, geht aus einer Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) hervor. Bei diesem Szenario seien die bereits beschlossenen Maßnahmen wie die Angleichung des Pensionsantrittsalters berücksichtigt.

Im Zeitraum bis 2040 werde sich aber die Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung deutlich verändern, ergibt die Studie. So werde es um 250.000 weniger Erwerbstätige mit Lehrabschlüssen geben. Am österreichischen Arbeitsmarkt werde es auch um 130.000 Personen weniger geben, die eine berufsbildende mittlere Schule abgeschlossen haben.

Aber auch vom Alter her wird sich der Arbeitsmarkt verschieben: Der Anteil Älterer - also 55 Jahre und älter - steige bis 2040 um rund 4 Prozentpunkte, während im Haupterwerbsalter (25 bis 54 Jahre) ein Rückgang von rund drei Prozentpunkten zu erwarten sei. Absolut betrachtet bedeute dies einen Rückgang der Erwerbspersonenzahl um knapp 33.000 in der Gruppe der 25- bis 54-Jährigen bei gleichzeitiger Zunahme der Gruppe der Über-55-Jährigen um rund 221.000.