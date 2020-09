Wifo sieht heuer Exporteinbruch von zumindest 12 Prozent

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sieht für heuer einen Exporteinbruch von zumindest 12 Prozent. Es seien umfangreiche geld- und fiskalpolitische Maßnahmen zur Stabilisierung der Unternehmen notwendig, etwa bei der Forschungsförderung. In der Ausbildung von akademischen und nicht-akademischen Fachkräften liege wirtschaftspolitisch der dringendste Handlungsbedarf.

Was tun? Für die Unternehmen in der Sachgütererzeugung sind F&E, die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und die (Weiter-)Entwicklung von Humankapital die wichtigsten Ansatzpunkte, schreiben die Wifo-Fachleute. So liege in der Ausbildung von akademischen und nicht-akademischen Fachkräften der dringendste Handlungsbedarf. Der derzeitige Fokus der Außenwirtschaftsstrategie auf die duale Ausbildung sollte erweitert werden.