Wifo sieht anhaltend günstige Wirtschaftslage in Österreich

In seinem monatlichen Konjunkturbericht sieht das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) eine anhaltend günstige Wirtschaftslage in Österreich. Zwar sei seit Jahresbeginn eine leichte Eintrübung zu beobachten, die sich aber nicht beschleunigt habe, erklärte das Wifo am Montag. Der Rückgang der Arbeitslosenquote habe sich freilich trotz der anhaltend dynamischen Wirtschaftsentwicklung verlangsamt.

Ebenso scheine sich der Stellenaufbau in Österreich abgeschwächt zu haben. Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldeten offenen Stellen expandiere aber unverändert dynamisch.

In Österreich seien momentan nicht nur die Indikatoren für Dienstleistungen und Bauwirtschaft nach wie vor überaus hoch, sondern auch die Sachgütererzeuger würden sich weiterhin recht zuversichtlich zeigen. Der heimische Tourismus habe bisher (Mai bis Juli) eine erfolgreiche Sommersaison verzeichnet, erinnert das Wifo.

International gebe es eine robuste Konjunktur – trotz zunehmender Risiken im internationalen Handel, konstatieren die Experten des Instituts. Im Euroraum verlaufe der Konjunkturaufschwung weiter stabil, wenn auch verhalten. Die US-Wirtschaft profitiere von der expansiven Fiskalpolitik und expandiere überaus kräftig.

Der Welthandel werde jedoch durch die handelspolitischen Signale und auch den starken Wechselkursverfall in vielen Schwellenländern beeinträchtigt. “Dies könnte in weiterer Folge die exportorientierten Industrieländer treffen”, warnt das Wifo.

Das Wachstum im Euroraum habe sich – nach einer empfindlichen Abkühlung seit Jahresbeginn – stabilisiert; im zweiten Quartal sei die Wirtschaft neuerlich um 0,4 Prozent gewachsen. Die vorlaufenden Indikatoren würden auf eine Fortsetzung dieser Dynamik im dritten Quartal hindeuten. Deutschlands Wirtschaft scheine nach der enttäuschenden Entwicklung von Export und Industrieproduktion im ersten Halbjahr durch binnenwirtschaftliche Kräfte erneut Auftrieb zu erhalten.