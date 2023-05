Wifo: Konjunkturerwartungen trüben sich im Mai ein

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation durch heimische Unternehmen hat sich im Mai eingetrübt. Der Konjunkturklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) sank im Vergleich zum Vormonat von 11 auf 4,9 Punkte ab. Vor allem die Konjunkturerwartungen hätten sich über die Branchen hinweg eingetrübt, die aktuelle Lage werde dagegen in den meisten Branchen zwar schwächer, aber noch durchschnittlich eingeschätzt, geht aus dem monatlichen Wifo-Konjunkturtest hervor.

Auch in der Sachgütererzeugung werde eine nachlassende Dynamik bei der Produktionstätigkeit erwartet. Der Index ging dementsprechend um 7,4 Punkte auf minus 5,5 Einheiten zurück. Trotz starker Rückgänge blieben dagegen die Erwartungsbarometer in der Dienstleistungsbranche (plus 6,2 Prozent) und in der Baubranche (plus 8,1 Punkte) über der Nulllinie. In letzterer sei das Minus um 8 Punkte den sinkenden Baupreiserwartungen geschuldet gewesen, so das Wifo.