Wifo empfiehlt Geld für Digitalisierung und CO2-Neutralität

Digitalisierung und der Wandel zu einer CO2-neutralen Wirtschaft gelten als die beiden großen Herausforderungen nach der Covid-19-Pandemie. Das Wifo hat sich die dafür notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen angeschaut. Mehr Geld für den Breitbandausbau und die Unterstützung von Unternehmen bei der Anwendung von IKT gehören ebenso zu den Empfehlungen wie eine Mischung aus Regularien und CO2-Steuern am Weg zur Dekarbonisierung der Wirtschaft.

In der Wirtschaft, die neue Ideen umsetzen soll, gebe es unterschiedlich viel Bewusstsein über die Notwendigkeit für den Umbau der Wirtschaft. Energieintensive Sektoren oder die Autoindustrie spüren den Druck bereits und wissen, dass sie sich anpassen müssen, andere wie die Bauwirtschaft im weiteren Sinn seien noch nicht so weit. Weitverbreitet ist bei denen, die die Maßnahmen umsetzen müssen, die Sorge vor den Kosten und vor "gestrandeten Investitionen", also Projekten, die beendet werden müssten bevor sie sich amortisiert haben.