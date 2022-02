Wifo-Chef: Weniger Mehrwertsteuer auf Strom möglich

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr könnte sich längerfristig eine Senkung der Mehrwertsteuer von 20 auf 10 Prozent auf Strom vorstellen, nicht aber auf Gas. Von einer allgemeinen Mehrwertsteuersenkung auf Energie hält Felbermayr nichts. Das sei "keine Steuer, mit der man Jo-Jo spielt, mal rauf, mal runter, je nachdem wie gerade die Marktsituation ist", sagte er zu den "Salzburger Nachrichten". Den Energiekostenbonus für fast alle Haushalte kritisiert er als "Gießkannen-Verteilung".

SPÖ und ÖGB äußerten sich positiv zur Idee einer Mehrwertsteuersenkung auf Strom. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried sagte, der Wifo-Chef unterstütze damit einen Vorschlag seiner Partei. Der Gewerkschaftsbund erinnerte an seine diesbezügliche Forderung von November und forderte eine rasche MWSt-Aussetzung auf Energie, denn "was bei Gastro und Hotellerie geht, muss bei der Mehrwertsteuer auf Gas und Strom auch möglich sein", so ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann.