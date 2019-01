Wifo-Chef Badelt warnt vor hoher Sockelarbeitslosigkeit

Wifo-Chef Christoph Badelt zeigt sich über die hohe strukturelle Arbeitslosigkeit in Österreich besorgt. "Ein Problem ist die Sockelarbeitslosigkeit, von der wir nicht herunterkommen. Sie ist auch höher als vor der Finanzkrise. Hier gibt es ein Qualifikationsdefizit", sagte der Wirtschaftsforscher dem "Standard". Er empfiehlt u.a. eine gezielte Migrationspolitik, um Qualifikation zu importieren.

Badelt sieht außerdem Handlungsbedarf im Bildungswesen. “Viel zu viele junge Menschen kommen ohne ausreichende Qualifikation in den Arbeitsmarkt, oft nur mit Pflichtschulabschluss”, warnte der Wifo-Chef. “Auch die zweiten und dritten Generationen von Ausländerfamilien sind wesentlich schlechter gebildet als ihre österreichischen Kohortenangehörigen.” Es müsse bei sozial benachteiligten Kindern “gezielt investiert werden”.

AMS-Vorstand Johannes Kopf bezeichnete den aktuellen Sinkflug der Arbeitslosenzahlen als “sehr erfreulich”. Der Rückgang im Dezember um 30.00 Personen entspreche “zufällig auch der den Medien gemeldeten Anzahl an Blüten beim gestrigen Neujahrskonzert”. Ein blumiger Vergleich sei “ausnahmsweise deswegen erlaubt, weil diesmal auch Jugendliche, die aktuell im Auftrag des AMS ihre FloristInnenausbildung bei Jugend am Werk absolvieren, den Wiener Stadtgärten bei der Dekorierung des Musikvereins geholfen haben”, so Kopf.