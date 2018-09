Wiesflecker/Fischer: "Chancen und Perspektiven sichern, statt an der Armutsspirale weiter zu drehen"

In Hinblick auf die heute veröffentlichten Statistiken zur Mindestsicherung (Statistik Austria) können die beiden Soziallandesrätinnen aus Vorarlberg und Tirol die Forderung aus Salzburg und Wien nur unterstreichen: „Ja, wir brauchen dringend Gesprächsrunden zur Mindestsicherung. Mit realistischen Perspektiven, klaren Zahlen und auf Augenhöhe“, fordern Katharina Wiesflecker aus Vorarlberg und Gabriele Fischer aus Tirol einstimmig in einer Aussendung.

“Anteil an Kindern in Mindestsicherung ist alarmierend hoch!”

„Bei den neuen Zahlen braucht es ein genaues Hinschauen“, erläutert die Tiroler Soziallandesrätin an Hand einer anderen Facette: „Der Anteil an Kindern in der Mindestsicherung ist alarmierend hoch! Kinder, die in Armut aufwachsen müssen, haben von vornherein schlechte Voraussetzung in Bezug auf Bildung, Chancen am künftigen Arbeitsmarkt und sogar in der Gesundheit, diesen Entwicklungen müssen wir im Sinne der Chancengerechtigkeit dringend entgegensteuern.“