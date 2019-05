Wiesberger in Dänemark vor Schlusstag vorne, Schwab 3.

Bernd Wiesberger hat am Samstag beim zur European Tour zählenden Golf-Turnier in Dänemark den Sprung an die Spitze geschafft. Der 33-jährige Burgenländer beendete die dritte Runde auf dem Par-71-Kurs mit 67 Schlägen und führt das Feld vor dem Schlusstag mit 204 Schlägen an. Hinter dem Schotten Robert Macintyre (205) liegt mit Matthias Schwab ein weiterer Österreicher im absoluten Spitzenfeld.

Schwab, der das Feld nach dem zweiten Tag in Farsö noch angeführt hatte, ist bei dem mit drei Millionen Euro dotierten Event mit dem Deutschen Max Schmitt schlaggleich. Der 24-jährige Rohrmooser blieb am Samstag einen Schlag über Par, ihm fehlen in der Gesamtwertung aber nur zwei Schläge auf seinen Landsmann. Mit Rang drei ist er derzeit auf Kurs in Richtung bestes Tour-Resultat überhaupt, das seit den Indian Open im März 2018 ein vierter Platz ist.

Der nach siebenmonatiger Pause im November 2018 ins Wettbewerbs-Geschehen zurückgekehrte Wiesberger kämpft um seinen fünften Titel auf der Europa-Tour. Seine bisherigen Triumphe – Ballantine’s Championship Incheon 2012, Lyoness Open Atzenbrugg 2012, Open de France 2015 und Shenzhen International 2017 – hatte der Oberwarter allesamt vor seiner Handgelenksoperation gefeiert.