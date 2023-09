"Wienwoche" widmet sich heuer Menschen an den Rändern

Klimakrise, neuer Kalter Krieg, Fragen der Energieversorgung, abnehmende Solidarität, prekäre Arbeitsverhältnisse - vor diesem Hintergrund schlägt "Wienwoche" einen Perspektivenwechsel vor: Von 15. bis 24. September bestimmen Menschen an gesellschaftlichen Rändern das Festivalgeschehen. Man "möchte Gehör für ihre Anliegen schärfen und die Praxis der Wohlhabenden, der auf die Butterseite Gefallenen hinterfragen", so Kuratorin Jelena Micić heute bei der Programmpräsentation.

"Wen lassen wir in der Kälte stehen, während wir es auf ihre Kosten schön warm haben?", fragte Micić, seit 2022 künstlerische Leiterin der "Wienwoche", die heuer unter dem Motto "It's Getting Cold in Here" steht. Das Festival will "die angestaute Wut in den Randzonen der Gesellschaft, unter den Diskriminierten und Ausgeschlossenen in kreative Energie verwandeln", betonte Co-Kuratorin Denise Palmieri. Das vorgestellte Programm reicht von Ausstellungen, Konzerten, Filmvorführungen, Performances, Interventionen bis zur "postapokalyptischen Baustellenparty". Außerdem wird das "Museums der Migration" (Musmig) eröffnet. Zum zweiten Mal präsentiert man sich als Grünes Event.