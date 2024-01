Wiens Wirtschaftsförderung künftig mit Klimaschwerpunkt

Die Wirtschaftsförderung in Wien wird zum Teil auf neue Beine gestellt. Die Wirtschaftsagentur hat ihre Rahmenrichtlinie, die die Fördervergabe regelt, überarbeitet. Die Subventionsvergabe wurde laut Stadt nicht nur vereinheitlicht, sondern es wurden auch Schwerpunkte gesetzt. Hier steht etwa der Bereich Klimaschutz im Zentrum. 75 Prozent aller ab 2024 geförderten Projekte sollen einen klimaschonenden Aspekt beinhalten.

Aber es wird darauf geachtet, dass Einreichungen Fragen wie jene der Verpackung oder der Kreislaufwirtschaft berücksichtigen. Man agiere, so hieß es, hier entsprechend dem DNSH-Grundsatz der EU - also nach dem Prinzip: Do no significant harm. Erhebliche Umweltschäden müssen jedenfalls vermieden werden.