Wiens Tourismus 2021 mit nur 28 Prozent des Vorkrisenniveaus

Wien hat im Pandemiejahr 2021 insgesamt 5 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Das bedeutet ein Plus von 9 Prozent gegenüber dem ersten Coronajahr 2020. Vom Vorkrisenniveau war man aber erneut weit entfernt. Lediglich 28 Prozent des Volumens aus dem Jahr 2019 konnte man erreichen, wie der Wien Tourismus mitteilte. Erholungstendenzen wurden zumindest in der zweiten Jahreshälfte verzeichnet - bis zum neuerlichen Lockdown im November und Dezember.

Exakt 4,997.000 Gästenächtigungen wurden in der Bundeshauptstadt 2021 registriert, also in einem Jahr, in dem die Hotels etwa sechs Monate lang für Freizeitgäste geschlossen waren. Damit blieb man um 72 Prozent unter der Marke des bisherigen Rekordjahres 2019, konnte sich aber zumindest im Vergleich zum ersten Pandemiejahr 2020 verbessern. In den Monaten August bis Oktober wurden sogar rund 60 Prozent des "normalen" Niveaus erreicht.