Wiens Kulturstadträtin verteidigt Ernaux-Nominierung

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hat am Montag im Gemeinderat die Mitwirkung der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux und des griechischen Ökonomen Yanis Varoufakis verteidigt - denen ein problematisches Verhältnis zu Israel bzw. dem Terrorakt vom 7. Oktober vorgeworfen wird. Beide würden nicht persönlich auftreten, betonte sie. Zugleich hielt die Stadträtin fest, dass bei den Festwochen ein "Feld des Dialogs" bereitgehalten werde.

Kaup-Hasler versicherte, dass nicht die BDS-Kampagne gefördert werde. Die Einladung sei in einem ganz anderen Zusammenhang zu werten. Die Stadträtin erinnerte weiters daran, dass im Rahmen der Festwochen die "Rede an Europa" vom deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm, der gerade mit dem Preis für Europäische Verständigung ausgezeichnet worden ist, gehalten wird.

Die Politik in Wien hat sich bereits geschlossen ablehnend zu der geplanten Mitwirkung der französischen Autorin geäußert. Kürzlich wurde im Gemeinderat ein entsprechender Resolutionsantrag von allen Parteien unterstützt - also auch von der SPÖ. "Ernaux ist nicht nur bekennende Unterstützerin der BDS-Bewegung. Sie hat sich auch 2019 an Aufrufen zum Boykott des in Tel Aviv ausgetragenen Eurovision Song Contest beteiligt, die Begnadigung Georges Abdallahs gefordert, der 1982 einen amerikanischen Offizier und einen israelischen Diplomaten getötet hat, und 2021 einen Brief unterstützt, der Israel der Apartheid bezichtigt", hieß es im Antrag.