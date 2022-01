Wiens Handelsobfrau warnt vor Kosten für 2G-Kontrollen

Die Obfrau der Sparte Handel in der Wiener Wirtschaftskammer, Margarete Gumprecht, sieht die ab kommender Woche verpflichtenden 2G-Kontrollen in den Geschäften auch als finanzielle Herausforderung. Denn dafür würde - möglicherweise zusätzliches - Personal benötigt. Prinzipiell zeigte sie sich im APA-Gespräch mit der Lösung aber zufrieden: "Alles ist besser als ein Lockdown."

Auch Gumprecht empfiehlt Lösungen mit Bändchen, wie sie etwa in Deutschland bereits verwendet werden. Sie hoffe hier auf eine bundesweite Lösung, sagte sie. In Wien wären derartige Kennzeichnungen etwa in Einkaufszentren oder in Einkaufsstraßen möglich. Schwieriger sei die Umsetzung hingegen in kleineren Geschäften abseits der zentralen Lagen.