Wiens Grüne wollen Airbnb und Co. strenger regulieren

Die Wiener Grünen wollen die Wienerinnen und Wiener vor "Wohnraub" schützen. Gemeint ist damit ein strengeres Vorgehen gegen kommerzielle Kurzzeitvermietung von Wohnungen. Am Mittwoch wurde ein entsprechendes Maßnahmenpaket präsentiert, das der Stadt zur Umsetzung ans Herz gelegt wird. Verlangt wird etwa eine Adaptierung der Bauordnung und eine Ausweitung der sogenannten Wohnzonen. Auch ein Wohnungsregister soll geschaffen werden.

Auswirkungen hätte dies auf Nachbarn, die unter Lärmbelästigung leiden, genauso wie auf Mieter. Die Grünen präsentierten dazu heute Beispiele. So seien etwa in einem Mehrparteienhaus in der Reichsapfelgasse im 15. Bezirk mehrere Wohnungen an Touristen vermietet worden. In einem Schreiben wurden schließlich alle Mieter darüber informiert, dass ihre Verträge nicht verlängert würden - weil es künftig im ganzen Haus nur mehr Appartements geben soll.