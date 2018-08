Wiens Grüne erstatten nach Sozialwohnungs-Deal Anzeige

Der Klubobmann der Wiener Grünen, David Ellensohn, hat sämtliche Personen angezeigt, die 2015 Teil der Landesregierung waren - nämlich jener des Burgenlands. Anlass ist die damalige Aberkennung der Gemeinnützigkeit zweier Wohnbaugesellschaften. Diese hätten dies selbst beantragt und danach Wohnungen in ganz Österreich teuer verkauft. Ein Deal, der nach Ansicht des Politikers nicht in Ordnung war.

Hunderte betroffene Wohnungen seien seit der Aufgabe der Gemeinnützigkeit in ganz Österreich lukrativ veräußert worden – vor allem in Wien. Im Burgenland selbst verfügten die Firmen über keine Objekte. Trotzdem habe man den Unternehmenssitz dorthin verlegt. Dies sei geschehen, da man erhofft habe, dass Rot-Blau dem Wunsch nach Aufgabe der Gemeinnützigkeit nachkomme, mutmaßte Ellensohn am Donnerstag in einer Pressekonferenz.